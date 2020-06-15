Требования Роспотребнадзора по дезинфекции номеров вызвали сложности у отельеров Сочи

Требования Роспотребнадзора по уборке и дезинфекции вызвали сложности у сочинских отельеров. Сложности обусловлены повышением себестоимости отдыха в условиях сохранения цен на размещение.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для администраций отелей, согласно которым заселять в один номер людей, которые не контактируют в обычной жизни друг с другом, не стоит. Это вызвало массу вопросов общественности, в частности, среди неженатых пар. В ведомстве объяснили, что туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в гостиницу предъявлять свидетельство о браке, так как мера носит рекомендательный характер.

"Больше, конечно, паники вызывают требования, касающиеся уборки, дезинфекции, увеличения количества обработок номеров. Это очень серьезные и дополнительные издержки, то есть увеличивается себестоимость пребывания гостя очень серьезно. Поэтому я не вижу паники по поводу того, что селить рекомендовано по одному, либо семьями", - цитирует ТАСС президента ассоциации отельеров и рестораторов Сочи Анну Нетягину.

Проверять документы и требовать доказательства совместного проживания у постояльцев не будут, но соблюдение требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности будет проверяться регулярно.

Президент ассоциации отельеров и рестораторов Сочи рассказала, что во многом на себестоимость отдыха повлияли такие требования, как обязательная горячая обработка матрасов, наличие сменных наматрасников и частые уборки, что влечет за собой увеличение штата и как следствие - расходов на зарплаты. При этом поднимать цены на отдых не планируется в пользу сохранения туристического потока.