Российские истребители подняли для перехвата американских бомбардировщиков

Сегодня в Западном военном округе (ЗВО) были подняты для перехвата истребители Су-27, - заявили в Минобороны России.

"15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО ЗВО были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Разведчики и бомбардировщики ВВС США и стран НАТО проводили полеты над Балтикой в рамках учений Североатлантического альянса Baltops 2020. Истребители не допустили нарушения госграницы РФ, выполняя полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, - добавили в Минобороны.