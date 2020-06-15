Роструд: работа 1 июля будет оплачена в двойном размере

Россияне, которые выйдут на работу 1 июля, в день всенародного голосования получат оплату в двойном размере, так как этот день будет официальным выходным.

"День всенародного голосования - 1 июля - будет оплачиваться как выходной день. То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается", - пояснили в пресс-службе Роструда, пишет ТАСС.

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздники должна оплачиваться дополнительно. Тем, кто работает сдельно, может быть выплачено вознаграждение.

"Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается", - добавили в Роструде.