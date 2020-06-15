За две недели санатории Сочи с медицинской лицензией приняли более 4 тысяч туристов

За две недели санатории и здравницы с медицинской лицензией в Сочи приняли более 4 тысяч отдыхающих. В Краснодарском крае санатории с медицинской лицензией начали принимать туристов с 1 июня.

"Санатории Сочи приняли уже более 4 000 туристов. В данный момент отдыхающих принимают 29 сочинских здравниц. Еще восемь готовятся к открытию в ближайшие дни", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Суммарно к 22 июня там будут открыты 40 объектов санаторно-курортной отрасли. Еще 39 учреждений планируют возобновить работу к 1 июля.

"Основной поток отдыхающих мы ждем на этой неделе. Только сегодня санатории курорта примут тысячу шестьдесят гостей. Прибывающие должны иметь при себе путевку в оздоровительное учреждение, а также две справки - об отсутствии COVID-19 и о чистом эпидокружении. Это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города", - приводит ТАСС слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на 15 июня выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в регионе зафиксированы 5 042 случая заражения, 3 725 человек выздоровели и выписаны из больниц, 52 умерли, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.