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Улицу в ливийской Таджуре назвали именем османского султана

Улицу в ливийской Таджуре назвали именем османского султана

Одна из основных улиц города Таджура к востоку от ливийской столицы Триполи названа в честь знаменитого султана Османского государства Сулеймана I Кануни (Законодателя).

Решение о переименовании улицы было принято мэром ливийского города Хусейном бин Атыййе, который напомнил, что османский султан в 1551 году отправил армию на помощь жителям Триполитании, - передает ru.haberler.com.

Османские силы тогда смогли разгромить испанскую армию, размещавшуюся в то время в городе Таджура.

В городе по сегодняшний день действует мечеть имени Хадыма Мурада Ага, командовавшего османским войском в тот период.

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