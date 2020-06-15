Ковид-госпитали на Кубани получили еще 15 аппаратов ИВЛ

Дополнительные аппараты ИВЛ получили больницы Краснодарского края, которые работают с больными коронавирусом.

Аппараты были закуплены на средства федерального бюджета.

"В 13 медицинских организациях края установлены 25 аппаратов ИВЛ общей стоимостью 60 млн рублей", – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани, пишут "Кубанские новости".

В мае регион получил 10 ИВЛ, сейчас - еще 15.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев решил выделить из регионального бюджета 133 млн рублей на закупку 100 аппаратов ИВЛ.

Сейчас в регионе более 90% аппаратов ИВЛ свободны, к аппаратам подключены 19 пациентов.