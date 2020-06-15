Завершены работы по укреплению берега реки Баксан вблизи ведущей к Эльбрусу дороги 

На горной реке Баксан вблизи селения Бедык Эльбрусского района Кабардино-Балкарии были завершены берегоукрепительные работы. Там проходит трасса А-158 - единственная ведущая к Эльбрусу дорога.

"Близ автодороги А-158 в селении Бедык Кабардино-Балкарии завершены берегоукрепительные работы. Благодаря этому участок трассы, проходящий рядом с горной рекой Баксан, будет устойчив к размывам", - приводит ТАСС слова пресс-службы ФКУ Упрдор "Кавказ".

К концу 2021 года ФКУ Упрдор "Кавказ" защитит таким способом еще 18 отрезков автодороги. Сейчас дорожники Упрдор "Кавказ" трудятся на шести участках трассы: на въезде в город Тырныауз, в населенный пункт Верхний Баксан и поселок Эльбрус. Также идет подготовка двух площадок в Тегенекли и Нейтрино.

Федеральная автодорога А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус протяженностью 104 км является единственным маршрутом к международному горнолыжному курорту "Эльбрус". Среднесуточная интенсивность движения по ней составляет 8 тысяч автомобилей.

В 2018 году несколько участков автодороги А-158 размывало из-за выхода Баксана из берегов. На время восстановления проезда в таких случаях движение приходилось закрывать для всех видов автотранспорта. Проводимые работы исключат повторение подобных чрезвычайных ситуаций, обеспечив защиту конструктивным элементам автодороги и безопасный проезд по ней для пользователей.