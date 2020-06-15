Стрелок с Ленинского проспекта находится в больнице

В Москве на Ленинском проспекте неизвестный стрелял в сотрудников ГИБДД, они открыли ответный огонь.

Мужчина, открывший стрельбу, жив, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

В ходе перестрелки мужчина получил три пули в брюшную полость. Перестрелка случилась днем 15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту. Прохожий открыл огонь по сотрудникам ДПС, которые остановили автомобиль службы такси.

Были ранены трое, включая двух правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".