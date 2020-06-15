Магас возглавил глава ассоциации благотворительных фондов

Председатель Совета отцов при аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии Усман Аушев сегодня назначен на пост исполняющего обязанности главы администрации Магаса, - сообщил представитель мэрии.

"Члены горсовета поддержали кандидатуру известного в республике 34-летнего руководителя Ассоциации благотворительных фондов Аушева на должность исполняющего обязанности главы города. На этом посту он сменил Руслана Арсамакова", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Новый руководитель мэрии на протяжении долгого времени занимается благотворительностью, вместе с единомышленниками и волонтерами организует сбор средств для нуждающихся семей, а также возглавляет Совет отцов при аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии.

Ранее на пленарном совещании Арсамаков официально объявил о своей отставке.