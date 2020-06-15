Парламент Армении рассмотрит вопрос об аресте Царукяна

В Национальное собрание (парламент) Армении поступило ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, подписанное генеральным прокурором страны Артуром Давтяном, - сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян.

"Я получил от генерального прокурора два ходатайства касательно Гагика Царукяна. В первом он просит парламент лишить Царукяна депутатской неприкосновенности, во втором - дать возможность лишить его свободы. Оба вопроса включены в повестку заседания Национального собрания, запланированного на вторник", - отметил он, передает ТАСС.