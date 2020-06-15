Путин и Болсонару обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Бразилии Жаиром Болсонару состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили партнерство в нескольких сферах, включая энергетику.

"Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях как энергетика, сельское хозяйство и космос", - сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Кроме того, Путин и Болсонару обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и борьбу с ним в обеих странах.