Премьер-министр Киргизии написал заявление об отставке

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот, - сообщили в пресс-службе кабмина республики.

"В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики", - цитирует Абылгазиева пресс-служба, передает РИА Новости.

"Я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества", - подытожил политик.

В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажи радиочастот – частоту 200 мегагерц продали одному из мобильных операторов Киргизии, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев предположил, что к этому делу может быть причастен премьер-министр страны.

Напомним, Абылгазиев занимал пост премьера с 2018 года.