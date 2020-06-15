Россия попала в "красную зону" Украины по коронавирусу

На Украине обнародовали список стран, прибывающие из которых должны будут пройти обязательную обсервацию. В "красной зоне" оказалась и Россия.

В список Минздрав Украины включил те страны, в которых по состоянию на 14 июня, на 100 тыс населения коронавирус выявлен у 40 и более человек.

"Красная зона" включает также Беларусь, Армению, США, Великобританию, Катар, Швецию, Бразилию, ОАЭ, Азербайджан, Францию, Канаду, Мальту, Италию и другиею

Украина с 15 июня начала восстанавливать международное авиасообщение.

За последние сутки на Украине выявили 656 случаев коронавируса, всего случаев - 31,8 тыс.