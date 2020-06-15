Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве республики

Глава Дагестана Владимир Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве региона. Он назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника.

"Сегодня, 15 июня, глава Республики Дагестан произвел новые кадровые назначения. Так, руководитель региона своим указом назначил заместителем председателя правительства Дагестана Инсафа Хайруллина. Также Владимир Васильев своим указом назначил заместителем председателя правительства Дагестана Халилова Анвара, освободив его от занимаемой должности", - приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

Временное исполнение обязанностей начальника правового управления администрации главы и правительства Дагестана, которое ранее возглавлял Анвар Халилов, возложено на заместителя начальника данного управления Хайбулу Малачилова.

Также Владимир Васильев назначил советником главы Дагестана Акима Микирова.

Анвар Халилов возглавлял правовое управление администрации главы и правительства Дагестана с 2015 года, а бывший первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Инсаф Хайруллин в марте 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности зампредседателя правительства Дагестана, курирующим строительную отрасль.

Текущий состав правительства Дагестана был сформирован 9 ноября 2018 года, в нем восемь заместителей председателя правительства региона.