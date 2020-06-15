Рекордный объем зерна закупила Турция у России в этом году

В этом сельхозгоду Турция закупила у России рекордное количество зерна, сместив на второе место прежнего основного покупателя - Египет.

Последние пять лет Египет лидировал по закупкам зерна у России, однако в этом сельхохгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) его превзошла Турция, закупив 7,654 млн т российского зерна, что на 31% больше, чем годом ранее. "Это произошло на фоне высокого качества пшеницы в южных регионах, которая пользуется повышенным спросом на турецком рынке для реэкспорта в виде муки. Валовой сбор зерна в Турции снизился при увеличении экспорта муки", - рассказал "Интерфаксу" руководитель аналитического центра Игорь Павенский.

В этом году Египет снизил закупки на 23% - до 5,923 млн тонн. Третье место среди стран-импортеров зерна занимает Иран, поставки выросли на 58% - до 4,43 млн тонн. Бангладеш и Саудовская Аравия замыкают пятерку основных импортеров.

В этом году на рекордные 93% увеличился экспорт в Азербайджан - до 1,4 млн тонн. Это связано с тем, что Азербайджан резко сократил закупки зерна в Казахстане.