Волгоградский Парад Победы пройдет без зрителей

Власти Волгоградской области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняли решение провести Парад Победы без зрителей, - сообщает пресс-служба администрации области.

"Зрителей на параде не будет. На параде будет присутствовать минимальное количество приглашенных гостей. С мероприятия будет организована прямая трансляция", - говорится в сообщении, - передает "Интерфакс-Юг".

В режиме онлайн для зрителей пройдет и выступление оркестра Юрия Башмета на Мамаевом кургане, которое также состоится 24 июня. Планировалось, что помимо оркестра для волгоградцев выступят Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков и другие.