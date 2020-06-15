Денис Мантуров: Краснодарский край имеет перспективы не только в АПК, но и в тяжелой промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после совещания по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в Краснодаре сообщил, что в Краснодарском крае созданы необходимые условия для развития не только предприятий АПК, с которым его традиционно ассоциируют, но и тяжелой промышленности.

"Мы не должны воспринимать Краснодарский край только как аграрный регион. Есть все возможности, основа для того, чтобы это был индустриальный регион, входил в лидеры индустриального развития страны: <...> это меньше затрат для того, чтобы топить, более комфортные условия для строительства, для этого есть образовательная составляющая - это значит, и человеческий капитал, который обеспечит работу создаваемых мощностей", - приводит ТАСС слова Дениса Мантурова.

Буквально за два с половиной года в регионе были созданы индустриальные парки, в том числе благодаря мерам господдержки, указал он. Так, например, был восстановлен пришедший в упадок после развала СССР завод имени Седина, который был одним из лидеров станкостроительной отрасли страны.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пожелал, чтобы на Кубани снова начала развиваться промышленность. "Станкостроение - это долгие деньги, и надо понимать ,что в этом случае дополнительные источники развития и модернизации промышленности - серьезная поддержка государства. Они должна быть для современного высокотехнологичного станкостроения", - отметил глава региона.