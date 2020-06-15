Скоростные "Стрижи" вернутся на маршрут Москва - Нижний Новгород 3 июля

РЖД планирует начать восстанавливать частоту курсирования "Стрижей" с 3 июля.

В компании сообщили, что с 3 июня на маршрут Москва - Нижний Новгород вернутся три пары скоростных поездов "Стриж". Они будут курсировать в зависимости от дня недели. Возврат поездов в расписание связан с увеличением спроса пассажиров на поездки после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, пишет ТАСС.

РЖД постепенно возвращается к расписанию, которое было до пандемии. В конце июня на маршрут вернутся 35 поездов дальнего следования.