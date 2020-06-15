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В Москве "заминировали" десять судов

В Москве &quot;заминировали&quot; десять судов

Десять столичных судов пришлось эвакуировать из-за сообщений о минированиях.

"Лефортовский, Измайловский, Басманный, Чертановский, Преображенский, Бутырский, Кузьминский, Нагатинский, Коптевский и Черемушкинский суды были эвакуированы из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, пишет РИА Новости.

Все угрозы оказались ложными. В последние полгода в разных городах России регулярно "минируют" торговые центры, суды, вокзалы и другие учреждения.

 

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Вестник Кавказа

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