В Москве "заминировали" десять судов

Десять столичных судов пришлось эвакуировать из-за сообщений о минированиях.

"Лефортовский, Измайловский, Басманный, Чертановский, Преображенский, Бутырский, Кузьминский, Нагатинский, Коптевский и Черемушкинский суды были эвакуированы из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, пишет РИА Новости.

Все угрозы оказались ложными. В последние полгода в разных городах России регулярно "минируют" торговые центры, суды, вокзалы и другие учреждения.