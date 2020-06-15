Владимир Путин предложил поддержать пожилых граждан

Президент России Владимир Путин призвал принять новые меры поддержки граждан, в частности - работающих россиян старше 65 лет.

"Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить, в ближайшее время принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно в развитие уже реализованных программ", - указал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальных сфер, передает ТАСС.

Глава государства привел в пример ситуацию, сложившуюся у работающих пенсионеров. "Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают, это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются", - констатировал Путин, добавив, что "надо подумать над этим".

"Прошу правительство представить предложения", - поручил Путин.

Президент также призвал не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны: "Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития. Эти вопросы долгосрочной повестки мы отдельно обсудим. С учетом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года", - сказал Путин.