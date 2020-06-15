В музеях Москвы не планируется повышать цены на билеты после открытия

В музеях Москвы после открытия не планируется повышать цены на билеты. Также в музеях могут продавать маски и перчатки на месте или раздавать их бесплатно.

"Цены на билеты в музеи Москвы не поднимутся. Маски с перчатками можно будет купить по 50 рублей, но это не везде. Где-то их будут раздавать и бесплатно", - приводит ТАСС слова депутата Мосгордумы Евгения Герасимова. Также он уточнил, что при покупке билета, который можно будет приобрести пока что только в электронной форме, посетителям могут предложить купить и маски с перчатками. Но пока говорить о конкретных планах еще рано.

"Люди могут прийти в музей уже в своих масках. Если человек придет без маски, то ему могут предложить ее уже на месте. Очень важно приучить людей к культуре ношения масок, так как это, в первую очередь, мера безопасности", - подчеркнул депутат.

С 5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшилась.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.