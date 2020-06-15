Работу ингушских врачей будут оценивать по видеоотзывам

Жителям Ингушетии, переболевшим коронавирусом, Минздрав республики предложил присылать видео с отзывами о лечивших их сотрудниках COVID-обсерваторов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках празднования Дня медицинского работника мы обратились к людям, проходившим лечение в специальных обсерваторах, с просьбой оценить труд медиков, отличившихся, по их мнению, в оказании профессиональной помощи инфицированным, поздравить их с праздником", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Представитель ведомства добавил, что планируется наградить не только врачей и медсестер, но и отличившихся в работе водителей карет скорой помощи - почти полсотни человек, а при награждении лучших борцов с коронавирусом будет учитываться мнение людей, приславших отзывы.

Видеозаписи бывших ковид-пациентов предложено направлять на электронный адрес республиканского центра медицинской профилактики medprofilak@mail.ru.

Напомним, по состоянию на 15 июня в регионе заболели 2 623 человека, за сутки их число увеличилось на 36 человек. Умерших за сутки нет. Всего жертвами коронавируса нового типа в Ингушетии стали 63 жителя. Выздоровевших всего - 2 125 человек.