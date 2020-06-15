В Крыму разрешили работу механических аттракционов и автокинотеатров
Глава Крыма Сергей Аксенов дал разрешение на работу в республике автокинотеатров и механических аттракционов. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
"Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность в области демонстрации кинофильмов в формате автокинотеатра", - приводит РИА Новости текст указа, опубликованного на сайте правительства.
Также теперь разрешена деятельность механических аттракционов (за исключением лабиринтов). И снимаются ограничения по предоставлению дополнительного профессионального образования.
Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.
Вестник Кавказа
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