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Сделка ЕС и Великобритании по Brexit может быть заключена до конца 2020 года

Сделка ЕС и Великобритании по Brexit может быть заключена до конца 2020 года

Лидеры ЕС и Великобритании сделали совместное заявление, согласно которому, они планируют сделать переговоры по Brexit более интенсивными в ближайшее время.

"Стороны согласились, что необходим новый импульс. Они поддержали согласованные главными переговорщиками планы интенсификации переговоров в июле и создания максимально благоприятных условий для заключения и ратификации сделки до конца 2020 года", - сказано в заявлении по итогам онлайн-саммита, пишет ТАСС.

"Стороны отметили решение Соединенного Королевства не запрашивать продления переходного периода. Следовательно, переходный период завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями Соглашения об отделении", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

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Вестник Кавказа

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