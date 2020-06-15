Донские власти продлили карантин в соцучреждениях

Карантинные меры с изоляцией всех сотрудников и постояльцев социальных учреждений Ростовской области дают положительный результат, - сообщила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, поблагодарив губернатора Ростовской области Василия Голубева за поддержку предложения о продлении карантинного режима в этих учреждениях до конца июня.

В режиме карантина на сегодняшний день работает 62 учреждения с круглосуточным пребыванием людей, в которых находятся более 6,5 тыс постояльцев и более 1,7 тыс сотрудников. Во всех учреждениях проводится дезинфекция помещений и территорий. Почти 80 человек, у которых был выявлен COVID-19, уже выздоровели, - передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, карантин из-за вспышки COVID-19 ввели в области в психоневрологических интернатах в городах Зверево и Сальск, а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово, а затем и в психоневрологическом диспансере в городе Шахты, где также были выявлены пациенты с COVID-19.

На сегодняшний день в Ростовской области зарегистрирован 7641 случай инфицирования коронавирусом. Прирост за сутки составил 160 человек. Выздоровели 2979 пациентов, 67 скончались.