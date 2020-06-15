Экономика Москвы может восстановиться через год

Восстановление экономики столицы будет проходить в два этапа, от последствий пандемии избавиться получится через несколько месяцев, считает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить о полноценном (возвращении) в нормальное русло и восстановление экономики в ключе исключительно пандемии, то я думаю, что достаточно будет пары месяцев", - сообщил он, пишет Агентство "Москва".

При этом, следует понимать, что этой весной по экономике ударил не только коронавирус. "Если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период, потому что нельзя забывать, что помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы видим изменения на мировых рынках, связанные с изменением цен на нефтепродукты и сокращением количества потребления нефтепродуктов, то думаю, что восстановление будет достаточно длительным, может занять более года", - пояснил Ефимов.