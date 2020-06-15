В 2020 году в Ставрополе построят четыре детских сада

В 2020 году в городе Ставрополе планируется построить четыре детских сада. В 2021 году в городе также начнется строительство трех школ.

"До конца текущего года в городе планируется ввести в строй четыре детских сада. Строительство еще одного начнется в ближайшее время <…>. Уже в следующем году в Ставрополе предполагается начать строительство трех школ ", - приводит ТАСС слова пресс-службы губернатора края Владимира Владимирова.

Также в понедельник глава Ставропольского края обсудил реализацию национальных проектов в городе Ставрополе с новым главой муниципалитета Иваном Ульянченко, который был избран на пост 11 июня. Владимир Владимиров поручил решить проблему точечной застройки города, на которую часто жалуются жители Ставрополя в своих обращениях к власти.

"Владимир Владимиров поднял вопрос о качестве диалога между городской администрацией и жителями Ставрополя. Возможностей принять участие в нем у горожан должно становиться больше, для этого должны быть сохранены прежние и созданы новые форматы получения обратной связи от граждан", - рассказали в пресс-службе.