Власти Крыма сняли коронавирусные ограничения

В Крыму сняли практически все ограничения, введенные ранее в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодня в Крыму практически все ограничения по коронавирусу уже сняты. В новом указе будет опубликована дополнительная информация о разрешенных видах деятельности в связи с обращениями граждан", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба, передает РИА Новости.

Большинство ограничений снято в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой в регионе, - добавил глава Крыма.

В то же время вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко подчеркнул, что несмотря на то, что граждане, прибывающие в Крым, не обязаны проходить тестирование на COVID-19, на всех пунктах въезда проводится термометрия и осмотр на первичные признаки заболевания. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, приезжающих на полуостров из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Напомним, ранее Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. В республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа, а крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.