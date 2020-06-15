Дефицит бюджета Германии может составить 7,25% в этом году

Министр финансов Германии Олаф Шольц рассматривает возможность занять на рынке еще 62,5 миллиарда евро для финансирования масштабной программы стимулирования экономики, сообщили два чиновника в понедельник.

Это значит, что чистый объем государственных заимствований в нынешнем году может составить 218 миллиардов евро.

При этом соотношение внешнего долга к ВВП Германии вырастет примерно до 77% в 2020 году с чуть ниже 60% в 2019 году. Это будет самое резкое увеличение со времени глобального финансового кризиса конца 2000-х.

В связи с этим, министерство финансов страны ожидает, что дефицит бюджета Германии по итогам года может составить до 7,25% ВВП, передает Reuters.

Комментарии поступили после того, как на прошлой высокопоставленный чиновник в правительстве Германии сообщил, что чистый объем государственных заимствований в 2020 году может перевалить за отметку в 200 миллиардов евро.