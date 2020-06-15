Менеджер Емельяненко рассказал, почему спортсмен прекратил сотрудничество с Финкельштейном

Джерри Миллен, менеджер знаменитого российского бойца MMA Федора Емельяненко, поделился своим мнением о том, почему спортсмен прекратил сотрудничество с промоутером Вадимом Финкельштейном.

Напомним, в 2009 году Емельяненко провел поединок с Андреем Орловским. За этот бой Федор получил $300 тыс, а его соперник - $1,5 млн.

"Не помню, сколько Федор получил, но уверен, что Вадим Финкельштейн украл большую часть этого. В этом была проблема. Потому что заплатили M-1 и отдельно - Федору", - поведал Миллен.

По его словам, были причины, почему Вадим Финкельштейн перестал быть менеджером Федора. "Он получил намного больше Орловского. Они платили M-1, потому что… Я не знаю, поэтому я и покинул M-1. Они принуждали Федора. Это делал Вадим, он забирал у него деньги. Федор не получал долю от турнира Affliction", - приводит слова менеджера Allboxing.