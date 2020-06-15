В ВОЗ прокомментировали новую вспышку коронавируса в Китае

ВОЗ ждет от китайской стороны результаты исследования происхождения новой вспышки коронавируса в Китае. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, отметив, что "идет очень тесное сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения".

Она не исключила, что изначальным переносчиком вируса там мог быть человек. "Ждем результатов от китайских ученых, которые поделятся данными о происхождении вируса", - сообщила представитель ВОЗ в эфире телеканала "Россия-24".

Необходимо выяснить, был ли вирус завезен извне или же "уже находился в обществе", пояснила Вуйнович. Она заверила, что результатами, как только они будут готовы, сразу же поделятся со всеми странами через круглосуточную систему международных медико-санитарных правил.

Напомним, на прошлой неделе на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" была выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся - работники торговых точек, а также их родственники и близкие.