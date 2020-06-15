В Кабардино-Балкарии для лечения больных COVID-19 развернули 1,6 тысяч коек

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в регионе сообщил, что для оказания медицинской помощи заразившимся COVID-19 в нескольких госпиталях было развернуто порядка 1,6 тысяч коек. Каждый день в больницы республики поступает в среднем по 115 человек.

"В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях развернуто 1 583 койки, в том числе 721 - с кислородом. В соответствии с последними рекомендациями, расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения легких, в среднем в сутки госпитализируется до 115 человек", - приводит ТАСС слова Рустама Калибатова. Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и младшего медицинского звена, проживают они в санаториях и на базе общежитий медицинских организаций.

По словам главного санитарного врача Кабардино-Балкарии Жирослана Пагова, по состоянию на 15 июня зарегистрировано 3 975 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них выздоровело - 1 962, погибло - 39. В госпиталях находятся 1 289 пациентов, в реанимациях - 55 человек, на ИВЛ - 22, на амбулаторном лечении - 1 176 больных. За все время выявления инфекции проведено более 67 тысяч тестирований и более 10 тысяч КТ-исследований.