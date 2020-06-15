Путин: власти не могли провалить организацию поддержки бизнеса в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, что российские власти не могли провалить организацию поддержки бизнеса в условиях пандемии, имея пример эффективной и масштабной мобилизации промышленности в годы Великой Отечественной войны.

Выступавший на совещании по видеосвязи из Калининграда директор местного спортивного клуба "Альбатрос" Сергей Беланов выразил восхищение тем, как в кратчайшие сроки после начала эпидемии коронавируса были развернуты масштабные программы поддержки бизнеса.

"Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и сходу, в поле, запустили производство, и уже танки поставляли на фронт. "Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это (меры поддержки - прим. ред.) сделать и работать еще лучше", - сказал в ответ глава государства.

Кроме того, Путин поблагодарил бизнесмена за подобную оценку работы властей, а также выразил надежду на то, что в скором времени спортивные клубы возобновят работу в полном режиме и без всяких ограничений. "Встанете на ноги, все будет нормально", - заключил президент, обращаясь к Беланову.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,9 млн, из них более 433 тыс человек скончались. В России выявлено 537 210 случаев заражения Covid-19.