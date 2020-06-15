Китай справился с пандемией COVID-19 лучше, чем США - опрос

Подавляющее большинство стран мира считают, что Китай справился с пандемией COVID-19 лучше, чем США, согласно результатам опроса, проведенного Фондом Альянса Демократий и немецкой исследовательской компанией Dalia Research.

В опросе приняли участие более 120 тысяч человек из 53 стран.



О реакции Китая положительно отозвались более 60% опрошенных, в то время как лишь треть респондентов по всему миру считают, что в США эффективно отреагировали на пандемию COVID-19. Однако чуть более половины опрошенных в Соединенных Штатах считают, что их правительство достойно отреагировало на пандемию.



Согласно результатам опроса, жители Греции, Тайваня, Ирландии, Южной Кореи, Австралии и Дании больше всего довольны результатами правительства в борьбе с пандемией. При этом респонденты из Бразилии, Франции, США, Италии и Великобритании остались наименее довольными, передает Reuters.