Царукян прокомментировал связанные с ним уголовные дела

Глава "Процветающей Армении", бизнесмен Гагик Царукян выступил с заявлением по поводу прошедших накануне у него обысков и допроса в Службе национальной безопасности. Он поблагодарил граждан за поддержку, а также коснулся уголовных дел, которые возбуждены в СНБ и в которых фигурируют связанные с ним компании. Они носят заказной характер, заявил Царукян.

Из-за пандемии коронавируса в республике сложилась крайне тяжелая ситуация, Армения находится в кризисе, последствия которого будут страшными для жителей, считает он.

Ответственность за десятки тысяч заболевших коронавирусом и сотни смертей несут власти, указал лидер партии. "Степень недовольства в стране возрастает ежечасно", - цитирует его Спутник - Армения.

"Власть вместо того, чтобы решать существующие проблемы", идет "по пути устрашения оппонентов", отметил Царукян. Он также заявил, что "свой выбор уже сделал" и "готов к любому сценарию".

Глава "Процветающей Армении" призвал не падать духом, выразив уверенность в том, что кризис рано или поздно будет преодолен, "даже если власти и лично Никол Пашинян сделают все для ухудшения обстановки".

СНБ Армении накануне распространила сообщения о трех уголовных делах, фигурантом которых стал Царукян. В первом случае правоохранители утверждают, что в результате незаконной деятельности его компаний в сфере игорного бизнеса бюджет не получил порядка $60 млн. Второе обвинение связано с предполагаемыми случаями дачи взятки со стороны представителей партии в ходе парламентских выборов 2017 года. В третьем деле связанная с Царукяном компани незаконно присвоила земельные участки, нанеся государству ущерб в 342 млн драмов (порядка $685 тыс).