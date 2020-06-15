Роспись главного храма Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России в честь Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково планируют закончить к 1 июля. Храм планируется освятить до конца 2020 года.

"(Храм) будет сдан в эксплуатацию уже в октябре текущего года, <...> полностью закончить роспись главного храма МЧС планируют к 1 июля. <...> Для верхнего храма изготавливается постоянный иконостас, позолоченный, резной, пишутся иконы. Храм строится по индивидуальному проекту - вместимостью на 500 прихожан верхний храм и нижний храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери вместимостью 300 человек. До конца 2020 года храмовый комплекс будет полностью готов и освящен", - приводит ТАСС слова пресс-службы депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве Владимира Ресина.

В настоящее время в храме ведется работа над системами постоянного теплоснабжения, которую планируется завершить в августе.