Названы даты "Евровидения-2021"

Стали известны даты проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году.

Так, согласно сообщению, опубликованному на сайте мероприятия, проведение полуфиналов запланировано на 18 и 20 мая, а финал на 22 мая.

Напомним, что международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2021 году в Роттердаме. В соответствии с правилами мероприятия, песни этого года не будут представлены в 2021 году.

Выбор исполнителя, который отправится на конкурс, остается за вещателями, отмечает РИА Новости.