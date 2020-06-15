Коронавирус вмешался в работу налоговой службы в Кабардино-Балкарии

Отделения налоговых инспекций в Кабардино-Балкарии приостановили прием граждан в связи с ухудшением эпидемической обстановки в регионе, информирует ФНС России.

Уточняется, что прием приостановлен на неделю. "В период с 15 по 19 июня (включительно) в налоговых инспекциях и их подразделениях приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков, в том числе через сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию", - говоиртся в сообщении.

Уточняется, что вместе с тем услуги налоговой инспекции можно получить онлайн на сайте nalog.ru.

Также в ведомстве сообщили, что прием корреспонденции в течение недели ведется исключительно через боксы для приема входящей корреспонденции.