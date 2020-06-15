Зурабишвили начала открывать неизвестную Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, после открытия внутреннего туризма в стране, призвала сограждан вместе путешествовать и открывать для себя новые достопримечательности и красоты.

В этой связи она разместила в Facebook специальное видеообращение из местечка Ламискана, где сейчас отдыхает.

"С сегодняшнего дня открывается внутренний туризм, и я хочу вместе с вами начать путешествовать по Грузии. Давайте откроем для себя другую Грузию, места, которые могут быть менее известны, и все вместе увидим, что здесь очень много достопримечательностей, которые действительно стоит открыть", - цитирует Зурабишвили Sputnik Гурзия.

Она также отметила, что в Грузии множество малоизвестных мест с богатой историей и десятками интересных памятников.

Кроме того, Зурабишвили обещала показать и другие интересные места Грузии. Видеозаписи с ее путешествиями можно будет посмотреть в Facebook.

Ранее сообщалось, что, начиная с сегодняшнего дня, в Грузии открывается внутренний туризм.