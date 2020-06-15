Антон Котяков: число зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях совещания президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы информировал, что за два месяца в стране число официально зарегистрированных безработных граждан выросло на 1 млн 50 тысяч человек и превысило 2,4 млн человек. По данным Росстата, всего в России более 4,5 млн безработных граждан.

"На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 млн безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысяч человек", - цитирует ТАСС министра.

"С середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тыс. граждан. В июне этот показатель составляет 155 тыс. человек в неделю. Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился", - указал Котяков.

Он отметил, что каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает поддержку. Министр рассказал, что третью неделю подряд замедляется рост числа организаций, которые собираются увольнять или переводить работников на неполную занятость. Также наблюдается рост числа вакансий.

Антон Котяков сообщил, что стабилизация на российском рынке труда ожидается в четвертом квартале 2020 года.