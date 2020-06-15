Злоупотребляющим алкоголем преступникам в Нидерландах придется носить браслеты-алкометры

Граждан Нидерландов, осужденных за преступления, связанные со злоупотреблением алкоголем, обяжут носить на лодыжке специальный браслет-алкометр, как только необходимые поправки будут внесены в Уголовный кодекс, заявили в министерстве юстиции страны.

В минюсте отметили, что прикрепляемый к лодыжке браслет регистрирует любые признаки употребления алкоголя, анализируя пот человека. Данные с браслета будут отправляться на сервер надзорной службы один раз в день, передает Reuters.

В министерстве юстиции заявили, что его пилотные исследования показали, что 71% участников не употребляли алкоголь во время теста, хотя некоторым из них был разрешен доступ к алкоголю. Около половины участников заявили, что не пили в течение еще как минимум трех месяцев после снятия браслета.

По данным правительства, от 23% до 43% преступлений в стране связано со злоупотреблением алкоголем. В то время как оцениваемый размер социального ущерба составляет 6 миллиардов евро ($6,75 миллиарда) ежегодно.