Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в рамках прямого эфира всероссийского образовательного проекта "Цифровая журналистика" сообщил, что число покупателей легального контента в России после начала борьбы с пиратством выросло в 8 раз - с 5 млн до 40 млн человек.

"Год от года мы видим серьезное увеличение людей, которые покупают легальный контент в интернете. Когда мы только начинали борьбу с пиратством, таких людей было меньше 5 млн, на сегодняшний день их примерно в восемь раз больше. Надеемся, что будет и дальше процесс улучшаться. Количество заблокированных пиратских сайтов исчисляется уже тысячами - мы только "зеркал" "разбили" больше 10 тыс. за несколько лет", - приводит ТАСС слова замглавы.

Он отметил, что борьбе с пиратством помогло и то, что правообладатели перестали просить чрезмерных денег за пользование их контентом. "Не секрет, что очень многих отпугивала цена. Второе - что они создали удобные сервисы, которые позволяют быстро и в хорошем качестве получить их продукцию. Сочетание цены и сервиса - это всегда залог борьбы с "пираткой", - заключил Алексей Волин.

1 ноября 2018 года правообладатели и операторы поисковых систем заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в цифровую эпоху, который предусматривает прямое взаимодействие его участников по вопросам удаления ссылок на нелегальный контент из поисковой выдачи. Обработка заявлений правообладателей осуществлялась в течение нескольких минут, что позволяло пресечь распространение пиратского контента еще на ранних стадиях.