Движение по Рикотскому тоннелю временно перекроют

В Грузии 16 июня с 06:00 до 12:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по Рикотскому тоннелю, связывающему восточную и западную части страны. Об этом сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры.

Уточняется, что движение будет прервано из-за прокладки асфальтобетонного покрытия.

В течение этого периода движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге Рикотского тоннеля. Координировать и следить за передвижением транспорта будет патрульная полиция, передает Спутник-Грузия.