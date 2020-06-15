Минздрав Франции: худшая часть эпидемия позади, но вирус не побежден

Для Франции наихудшая часть эпидемии COVID-19 позади, но необходимо сохранять бдительность, поскольку вирус не побежден окончательно, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в понедельник.



"Худшая часть эпидемии позади, но вирус не побежден. Мы не победили его полностью, мы только контролируем его распространение. Мы продолжаем тестирование", - сказал министр телекомпании LCI.

На вопрос, не опасается ли он новой волны инфекций после новостей о вспышке заболеваемости COVID-19 на оптовом рынке в Китае, Веран сказал, что он не беспокоится, а сохраняет бдительность, передает Reuters.



В воскресенье во Франции было зафиксировано 9 новых случаях смерти от COVID-19, в результате чего общий показатель смертности достиг 29 407 человек. Это пятый день, когда число погибших держится в стране ниже 30 случаев в сутки.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о выходе страны из карантина. С понедельника детские сады, школы и колледжи начали готовиться к тому, чтобы принять учащихся с 22 июня. Помимо этого в парижском регионе возобновили работу кафе и рестораны. Также граждане Франции с 15 июня могут свободно совершать поездки по странам ЕС.