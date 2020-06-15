В 2020 году в Краснодарском крае закладываются два промышленных парка

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в Краснодаре сообщил, что в 2020 году в регионе планируется начать строительство двух промышленных парков.

"Промышленные парки, которые в крае создаются при поддержке Минпромторга РФ. Пять лет назад в крае не было ни одного промышленного парка, сейчас три уже работающих и два в течение двух-трех лет в крае появятся: сегодня для одного заложили камень, и в этом же году мы планируем заложить второй", - цитирует ТАСС Вениамина Кондратьева.

Появление таких площадок позволит нарастить промышленный потенциал Кубани и сделать экономику региона более успешной, заявил он.

Уже много лет в Краснодарском крае власти поддерживают промышленные предприятия не только деньгами. В 2015 году был создан профильный департамент промышленности края, который предметно занимается проблемами отрасли. Так, в 2016 году в регионе началось создание большой сети промышленных парков для размещения на их территории предприятий на льготных условиях.