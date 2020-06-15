Азербайджан поставит в Турцию по TANAP 6 млрд кубометров газа

Общий объем поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP), которые стартовали в 2018 году, к 30 июня 2020 года достигнет 6 млрд кубометров. Об этом заявил гендиректор консорциума Салтук Дюзйол.

Он уточнил, что за первый год эксплуатации газопровода по нему было транспортировано в Турцию 2 млрд кубометров. "К 30 июня 2020 года суммарный объем этих коммерческих поставок с момента их начала составит 6 млрд кубометров", - сообщил Дюзйол.

По его словам, начиная с июля текущего года ежегодно по TANAP будет поставляться 6 млрд кубометров газа.

Дюзйол также отметил, что TANAP занимает особое место в экономической политике Турции, стремящейся зарекомендовать себя в качестве энергетического коридора между западом и востоком, передает "Интерфакс-Азербайджан".