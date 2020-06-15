Восстановление мировой экономики будет V-образным?

Экономисты Morgan Stanley считают, что мировая экономика вступила в новый цикл роста, и ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу.

О возросшей уверенности в своем прогнозе V-образного восстановления они говорят "с учетом недавних неожиданно позитивных данных о росте и принимаемых мер". Теперь зкономисты банка ожидают "резкую, но краткосрочную" рецессию. Мировой ВВП, по их оценке, достигнет дна во втором квартале, упав на 8,6% в годовом выражении, и вырастет до 3% к первому кварталу следующего года.

Эксперты приводят три аргумента в пользу краткости периода рецессии. В первую очередь, речь не идет о внутренних потрясениях, которые спровоцированы существенными дисбалансами. Кроме того, сокращение долгового бремени странами является более умеренным, а решительные и масштабные меры поддержки экономики помогут ускорить ее восстановление. Вряд ли правительства стран откажутся от значительных мер поддержки в ближайшее время: центробанки и министерства финансов вливают в экономики своих стран значительные денежные объемы, обращают внимание экономисты.

Коррективы в прогноз могут внести дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и период создания вакцины. "Согласно нашему базовому сценарию, вторая волна заражений произойдет к осени", - цитирует материалы Morgan Stanley "Интерфакс".

Однако "ее можно будет контролировать и она приведет к выборочным локдаунам", считают эксперты, ссылаясь на сценарий, предусматривающий широкий доступ к вакцине к лету следующего года.

"Пессимистичный сценарий" предусматривает возврат "к жестким ограничительным мерам, введенным ранее в этом году, что приведет ко второй волне кризиса", заключили они.

Оценки аналитиков Morgan Stanley расходятся с более осторожными прогнозами других экспертов, в том числе из МВФ. На прошлой неделе Международный валютный фонд обратил внимание на то, что мировая экономика восстанавливается более медленно, чем ожидалось, и отметил сохранение "глубокой степени неопределенности" относительно прогноза.