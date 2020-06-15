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Число регистраций автомобилей Tesla в Китае выросло в 2,5 раза в мае

Число регистраций автомобилей Tesla в Китае выросло в 2,5 раза в мае

Количество регистраций электромобилей американской компании Tesla в Китае выросло на 150% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive.  

Число регистраций электрокаров Tesla в Китае, включая импортные автомобили, выросло с 4633 единиц в апреле до 11 565 в мае, передает Reuters.

Кроме того, Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (CPCA) сообщает, что продажи седана Model 3 достигли 11095, что на 205% больше, чем в апреле.

Росту продаж способствовало снижение розничных цен на электрокары Tesla для покупателей в США и Китае.

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Вестник Кавказа

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