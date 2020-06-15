В Карачаево-Черкесии продлен режим ограничений и самоизоляции

Руководство Карачаево-Черкесии продлило режим самоизоляции и ограничительных мер, который был ранее введен из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа, до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Сегодня на заседании оперативного штаба КЧР мы приняли решение о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции на территории республики еще по 22 июня", - написал он в Instagram.

Региональный лидер пояснил, что в республике распространение коронавирусной инфекции началось позднее, чем во многих других субъектах страны, поэтому развитие эпидситуации по сравнению с соседними регионами идет с разницей в несколько недель. В настоящее время, по его словам, наблюдается рост количества выявленных случаев.

Однако Темрезов уточнил, что рост заболеваемости связан и с увеличением количества тестирований: за последние две недели его удалось увеличить почти вдвое.

Так, Карачаево-Черкесия вышла на первое место в СКФО по охвату населения тестированием на COVID-19 в сутки в расчете на 100 тыс населения, передает ТАСС.