В регионах Северного Кавказа объявлено штормовое предупреждение. Региональные МЧС распространили информацию о надвигающихся граде, дожде и ураганном ветре.

"В период с 15 до 18 часов и до конца суток 15 июня, а также в течение суток 16 и 17 июня местами в Республике Ингушетия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, на реках подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок", - приводит ТАСС данные МЧС региона.

Включительно до 18 июня такое же предупреждение актуально и для Кабардино-Балкарии. Также в горах региона ожидаются сели малых объемов.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 16 июня на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с", - рассказали в МЧС Ставрополья. В регионе возможно подтопление низинных частей местности, ухудшение условий дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - повреждение строений и сельскохозяйственных культур.

Также ожидается, что во власти непогоды могут оказаться Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика и Северная Осетия - Алания.

При этом в Дагестане ожидается сильная жара. "В период 15-16 июня по приморским, низменным, местами по предгорным и горным районам Дагестана сохранится высокая пожароопасность; местами по предгорным и горным районам - чрезвычайная пожароопасность, в горных района ветер переменный 5 м/с, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - сообщают в региональном МЧС.